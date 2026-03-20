Unzulässige Gebühren: So holen Sie das Geld retour

Fast jeder ist irgendwann im Leben ein Kreditnehmer – ob für Auto, Immobilie oder Konsum. Banken verrechneten teils Gebühren, die als ungerechtfertigt eingestuft wurden. Ein Innsbrucker Anwalt sieht einen juristischen Hebel, um zu Unrecht gezahlte Entgelte samt Zinsen zurückzuerhalten – zwischen Prozessen und Kulanz ...