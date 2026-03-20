Unzulässige Gebühren: So holen Sie das Geld retour

Fast jeder ist irgendwann im Leben ein Kreditnehmer – ob für Auto, Immobilie oder Konsum. Banken verrechneten teils Gebühren, die als ungerechtfertigt eingestuft wurden. Ein Innsbrucker Anwalt sieht einen juristischen Hebel, um zu Unrecht gezahlte Entgelte samt Zinsen zurückzuerhalten – zwischen Prozessen und Kulanz ...
Herr K. aus Tirol lieh sich im Jahr 2006 einen Kreditbetrag von 361.000 Euro, zahlte „Bearbeitungsentgelt“ (3 Prozent, also 10.830 Euro) sowie für „Liegenschaftsbesichtigung“ (290 Euro), „Grundbuchsüberprüfung“ (50 Euro) und für die „Abwicklung über einen Treuhänder“ (70 Euro).
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