Mini-Wachstum für Österreichs Wirtschaft 2025

Die Konjunktur hat sich auch im vierten Quartal 2025 moderat erholen können. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Schnellschätzung des Wifo-Instituts um 0,2 Prozent. Sorgenkinder bleiben die Sektoren Industrie und Bau.
Im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Wifo am Freitag mit.
Eine leicht positive Entwicklung zeigte sich zuletzt vor allem bei den Dienstleistungen, wo die Wertschöpfung in den Sektoren Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie gegenüber dem dritten Quartal um 0,5 Prozent zulegte. In den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen verzeichnete das Institut allerdings nahezu eine Stagnation (plus 0,1 Prozent).
Träge Dynamik in der Industrie und am Bau
Die Industrie und der Bau schwächelten. Zwar lag die Wertschöpfung in der Industrie über dem Vorjahreswert (plus 1,9 Prozent), gegenüber dem Vorquartal ging die Produktion aber um 0,3 Prozent zurück. Am Bau büßte die Wertschöpfung gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 0,8 Prozent ein, womit sich der negative Trend in diesem Sektor fortsetzte.
Eine Stütze für das BIP ergab sich durch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die gegenüber dem dritten Quartal um 0,4 Prozent zunahm. Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige Entwicklung (minus 0,7 Prozent).
