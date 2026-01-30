Mini-Wachstum für Österreichs Wirtschaft 2025

Träge Dynamik in der Industrie und am Bau

Die Industrie und der Bau schwächelten. Zwar lag die Wertschöpfung in der Industrie über dem Vorjahreswert (plus 1,9 Prozent), gegenüber dem Vorquartal ging die Produktion aber um 0,3 Prozent zurück. Am Bau büßte die Wertschöpfung gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 0,8 Prozent ein, womit sich der negative Trend in diesem Sektor fortsetzte.