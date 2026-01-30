Vorteilswelt
Industrie schwächelt

Mini-Wachstum für Österreichs Wirtschaft 2025

Wirtschaft
30.01.2026 09:23
Ein kleines Stück ist Österreichs Konjunktur vergangenes Jahr nach oben geklettert.
Ein kleines Stück ist Österreichs Konjunktur vergangenes Jahr nach oben geklettert.(Bild: c.heusler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Konjunktur hat sich auch im vierten Quartal 2025 moderat erholen können. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Schnellschätzung des Wifo-Instituts um 0,2 Prozent. Sorgenkinder bleiben die Sektoren Industrie und Bau.

Im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Wifo am Freitag mit.

Eine leicht positive Entwicklung zeigte sich zuletzt vor allem bei den Dienstleistungen, wo die Wertschöpfung in den Sektoren Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie gegenüber dem dritten Quartal um 0,5 Prozent zulegte. In den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen verzeichnete das Institut allerdings nahezu eine Stagnation (plus 0,1 Prozent).

Das Balkendiagramm zeigt das Wirtschaftswachstum in Österreich nach Quartalen von Q3 2024 bis Q4 2025. Gegenüber dem Vorquartal schwankt das Wachstum zwischen minus 0,1 % und plus 0,4 %. Gegenüber dem Vorjahresquartal steigt das Wachstum von minus 0,6 % auf bis zu plus 1,0 % im Q3 2025. Quelle: Statistik Austria/WIFO.

Träge Dynamik in der Industrie und am Bau
Die Industrie und der Bau schwächelten. Zwar lag die Wertschöpfung in der Industrie über dem Vorjahreswert (plus 1,9 Prozent), gegenüber dem Vorquartal ging die Produktion aber um 0,3 Prozent zurück. Am Bau büßte die Wertschöpfung gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 0,8 Prozent ein, womit sich der negative Trend in diesem Sektor fortsetzte.

Lesen Sie auch:
Im Vergleich zu anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sieht es für Österreich 2026 und 2027 ...
Mittel- und Osteuropa:
Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
08.01.2026
Prognose angehoben
Österreichs Wirtschaft wächst heuer um 0,5 Prozent
18.12.2025

Eine Stütze für das BIP ergab sich durch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die gegenüber dem dritten Quartal um 0,4 Prozent zunahm. Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige Entwicklung (minus 0,7 Prozent).

