Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum

Doch bis die Österreicher an bessere Zeiten glauben und sich daher trauen, wieder mehr Geld auszugeben, was die Wirtschaft wieder ankurbeln könnte, wird es noch eine Weile dauern. Heuer jedenfalls dürfte der private Konsum bei uns um weniger als ein Prozent zulegen, so die Prognosen der Erste Group. Zum Vergleich: In Kroatien dürfte der Konsum um drei Prozent steigen, in Ungarn sogar um 3,5 Prozent.