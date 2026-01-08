Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mittel- und Osteuropa:

Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum

Wirtschaft
08.01.2026 13:15
Im Vergleich zu anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sieht es für Österreich 2026 und 2027 ...
Im Vergleich zu anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sieht es für Österreich 2026 und 2027 düster aus.(Bild: Krone KREATIV)

Es sind ernüchternde Zahlen, die Ökonomen der Erste Group am Donnerstag präsentierten: Im Vergleich mit anderen mittel- und osteuropäischen Ländern ist Österreich neuesten Prognosen zufolge jenes, das heuer und auch nächstes Jahr das mit Abstand niedrigste Wirtschaftswachstum erzielt.

0 Kommentare

Konkret geht die Erste Bank davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt bei uns 2026 nur um 0,8 Prozent wächst. Damit sind die Erste-Analysten auch pessimistischer als Bundeskanzler Christian Stocker, der sich bekanntlich ein Prozent Wachstum als Ziel gesetzt hat.

Erste-Group-Ökonomen erwarten nur 0,8 Prozent Wachstum
Im Vergleich zu anderen zentral- und osteuropäischen Staaten ist Österreich damit das Schlusslicht – und zwar mit Abstand. So wird etwa Kroatiens Wirtschaft heuer voraussichtlich um 2,7 Prozent wachsen, jene von Polen um 3,5 Prozent und die in Serbien um 2,7 Prozent (siehe Grafik unten).

Auch nächstes Jahr behält Österreich die rote Laterne: Unsere Wirtschaft soll demnach 2027 um 1,1 Prozent wachsen, die Vergleichsländer aus Mittel- und Osteuropa im Durchschnitt aber um 2,9 Prozent. In Tschechien soll es nächstes Jahr um 2,7 Prozent bergauf gehen, in Polen um 3,1 Prozent und in Serbien sogar um 4,5 Prozent.

(Bild: Krone KREATIV)

Fritz Mostböck, Chefökonom der Erste Group, begründet das so: „Österreich ist natürlich eine saturierte Volkswirtschaft, die stark exportabhängig ist.“ Und aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten und der Zölle schwächelt die Exportwirtschaft gerade. Außerdem, so Mostböck: „Wenn es Deutschland schlecht geht, hat das Auswirkungen auf Österreich.“

Hohe Löhne und Lohnnebenkosten dämpfen Wettbewerbsfähigkeit
Unser Land hat laut Mostböck auch mit „vielen Problemen“ zu kämpfen: „Wir haben vergleichsweise hohe Löhne und Lohnnebenkosten und das dämpft die Wettbewerbsfähigkeit.“

Fritz Mostböck, Chefökonom der Erste Group, sieht in Osteuropa „langfristig weiteres ...
Fritz Mostböck, Chefökonom der Erste Group, sieht in Osteuropa „langfristig weiteres Aufwärtspotenzial, was den Wohlstand betrifft, was die Löhne betrifft“.(Bild: Marlene König/Erste Group)

„Zentral- und Osteuropa ist anders“, präzisiert der Ökonom. Denn hier gäbe es „ein langfristig weiteres Aufwärtspotenzial, was den Wohlstand betrifft, was die Löhne betrifft“. Und: „Diese Staaten profitieren letztendlich auch von EU-Fördermitteln.“

Immerhin sei es gut, dass Österreich nach den zwei Rezessionsjahren 2023 und 2024 im Vorjahr wieder ein Mini-Wachstum von voraussichtlich 0,4 Prozent hatte und es heuer und im nächsten Jahr wieder leicht bergaufgeht.

(Bild: Krone KREATIV)

Doch bis die Österreicher an bessere Zeiten glauben und sich daher trauen, wieder mehr Geld auszugeben, was die Wirtschaft wieder ankurbeln könnte, wird es noch eine Weile dauern. Heuer jedenfalls dürfte der private Konsum bei uns um weniger als ein Prozent zulegen, so die Prognosen der Erste Group. Zum Vergleich: In Kroatien dürfte der Konsum um drei Prozent steigen, in Ungarn sogar um 3,5 Prozent.

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
127.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
119.823 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.053 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Wirtschaft
Mittel- und Osteuropa:
Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
2 Mio. Euro Schulden
Forstunternehmen schlittert in den Konkurs
Bis zu 60 Stellen
Automatisierungsfirma B&R baut weitere Jobs ab
Nach Stopp durch OMV
Paukenschlag: Suche nach heißem Wasser startet
Message, Macht, Medien
WIFO-Chef knallhart: „Rezession vorbei, aber …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf