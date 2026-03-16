Dieses Herrenhaus will einfach nicht verrotten

Indem sie den Dienstboten zu komplexen Figuren macht, verweist sie auf die unverändert unsichtbare Rolle vieler Dienstleister in der Gegenwart. Ihr Fazit lautet: Wir machen uns etwas vor in Sachen Gleichstellung, so ein „Herrenhaus“ vulgo Patriarchat kompostiert sich nicht so einfach. Auf der Bühne ist dieses symbolische Haus zwar nur noch eine lose Bretterbude (Elisabeth Castells i Negre), doch es hält sich samt seiner Strukturen hartnäckig.