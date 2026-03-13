Ein schillernder und höchst virtuoser Ekelschwall

Bühnenfüllender Strohhaufen

Das Wiener Kosmos-Theater setzt das mit bestem Resultat um. Der Ausstatter Aurel Lenfert hat in das kleine Haus einen bühnenfüllenden Strohhaufen gesetzt, auf dem die Regisseurin und Bearbeiterin Susanne Lietzow ein hoch emotionales Sprechoratorium entfesselt. Alles ist hier Wort, aber derart plastisch, dass man sich begeistert in die Adler’schen Bilderwelten katapultieren lässt.