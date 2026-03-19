Auf der Jagd nach den funkelnden Kristallschädeln

Man muss weder russische Doppelagenten bezwingen noch den Angriff Eingeborener überstehen, um die Faszination der geheimnisvollen Kristallschädel zu erleben. So passiert es Hollywood-Held Indiana Jones auf den Spuren der Legende von den 13 Kristallschädeln und ihren Skeletten. Sie sind in „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ Außerirdische mit immensem Wissen, die sich am Ende, zum Leben erweckt, von der Erde verabschieden.