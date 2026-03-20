EU-Vorschrift könnte Händlersterben verlangsamen

Ein Drittel der Nachnutzung der Flächen für Büros

Die Leerstandsquote variiert jedoch stark: In Kleinstädten liegt sie bei 14,1 Prozent, in größeren Städten bei 4,8 Prozent – insgesamt bleibt sie damit im Vergleich zum Jahr 2016 aber im Schnitt gleich. Der Grund dafür: Viele leer stehende Shopflächen verschwinden vom Markt, damit aus der Statistik, und werden anders genutzt. Rund ein Drittel wird zu Büros (31,4 Prozent), weitere 13,4 Prozent zu Lagerflächen. Das Problem dabei: Diese Art der Nutzung trägt nur wenig zur Belebung der Innenstädte bei.