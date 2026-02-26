Handel kritisiert Hinweispflicht bei Shrinkflation

„Eigentlicher Verursacher bleibt außen vor“

„Was als Maßnahme für mehr Transparenz verkauft wird, bedeutet in der Praxis vor allem eines: zusätzliche Bürokratie, neue Dokumentationspflichten und mehr Verwaltungsaufwand für den Lebensmittelhandel – ohne erkennbaren Mehrwert für die Konsumentinnen und Konsumenten“, meinte hingegen der Fachverband des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich in einer Aussendung am Donnerstag. Von „viel Wind und vor allem viel Bürokratie um nichts“ spricht Obmann-Stellvertreter Christof Kastner. Man habe bereits erhoben, dass pro Filiale nur wenige Produkte von der neuen Kennzeichnungspflicht betroffen seien.