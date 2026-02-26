Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bürokratie um nichts“

Handel kritisiert Hinweispflicht bei Shrinkflation

Wirtschaft
26.02.2026 19:51
Ab 1. April sind Händlerinnen und Händler dazu verpflichtet, Produkte zu kennzeichnen, wenn die ...
Ab 1. April sind Händlerinnen und Händler dazu verpflichtet, Produkte zu kennzeichnen, wenn die Füllmenge bei gleicher Verpackungsgröße gesunken ist (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwoch hat der Nationalrat beschlossen, dass Händlerinnen und Händler künftig Produkte kennzeichnen müssen, die von Shrinkflation betroffen sind. Während die Verbraucherschutzorganisation foodwatch von einem „Erfolg für Konsumentinnen und Konsumenten“ spricht, ist der Fachverband des Lebensmittelhandels gänzlich anderer Ansicht.

0 Kommentare

Wie berichtet, müssen Produkte, deren Inhalt bei gleicher Verpackungsgröße gesunken ist, 60 Tage lang gekennzeichnet werden. Die Maßnahme gilt ab dem 1. April 2026. Betroffen sind nicht alle Unternehmen, sondern nur jene im Bereich des Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandels, die eine Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern beziehungsweise mehr als fünf Filialen haben. Bei Verstößen drohen in letzter Konsequenz Geldstrafen bis zu 15.000 Euro. Das Gesetz ist vorerst bis Mitte 2030 befristet. 

Die NGO foodwatch Österreich bezeichnete das neue Gesetz als einen „wichtigen Erfolg für Konsumentinnen und Konsumenten“. „Konsumentinnen und Konsumenten wollen Klarheit im Regal – keine Tricksereien auf Kosten ihres Budgets. Gerade in Zeiten hoher Lebensmittelpreise trifft Shrinkflation besonders jene Haushalte, die ohnehin jeden Euro umdrehen müssen“, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Kritisch gesehen werden allerdings die Befristung und dass nicht klar geregelt sei, wie die Kennzeichnung im Regal genau auszusehen hat. „Shrinkflation ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern seit Jahren gängige Praxis (...)“, sagte Geschäftsführerin Indra Kley-Schöneich.

Lesen Sie auch:
In Österreich wird bald strenger gegen Mogelpackungen vorgegangen.
Hinweispflicht kommt
Nur FPÖ stimmte gegen „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“
25.02.2026
Schoko-Snack schrumpft
Supermarkt macht versteckte Teuerung nun sichtbar
16.01.2026

„Eigentlicher Verursacher bleibt außen vor“
„Was als Maßnahme für mehr Transparenz verkauft wird, bedeutet in der Praxis vor allem eines: zusätzliche Bürokratie, neue Dokumentationspflichten und mehr Verwaltungsaufwand für den Lebensmittelhandel – ohne erkennbaren Mehrwert für die Konsumentinnen und Konsumenten“, meinte hingegen der Fachverband des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich in einer Aussendung am Donnerstag. Von „viel Wind und vor allem viel Bürokratie um nichts“ spricht Obmann-Stellvertreter Christof Kastner. Man habe bereits erhoben, dass pro Filiale nur wenige Produkte von der neuen Kennzeichnungspflicht betroffen seien.

Der eigentliche Verursacher der Shrinkflation sei der Hersteller, der bei Sanktionen und Strafen außen vor bleibe. „Der Lebensmittelhandel wird damit einmal mehr zum Adressaten politischer Symbolmaßnahmen gemacht, obwohl er nicht der Verursacher ist (...).  Aus Sicht der Branche braucht es vielmehr einen klaren politischen Fokus auf die zentralen strukturellen Herausforderungen. Die Bundesregierung ist gefordert, wirksame Entlastungen durch niedrigere Kosten, einfachere Verfahren und eine nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts zu ermöglichen (...)“, sagte Kastner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
26.02.2026 19:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.309 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
146.159 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.405 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2596 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1254 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1140 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Wirtschaft
„Bürokratie um nichts“
Handel kritisiert Hinweispflicht bei Shrinkflation
Nach Insolvenz
Wollsdorf-Produktion wandert bis April nach Mexiko
Geschäftsführer weg
Termin für Luxus-Projekt „Six Senses“ geplatzt
160 Beschäftigte
Sender Mediashop ist in Österreich insolvent
Nach Übernahme:
Adeg eröffnet bis März elf ehemalige Unimärkte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf