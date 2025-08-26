Sollen Geschäfte am Sonntag für Touristen öffnen?

Der Handel soll in der Bundeshauptstadt auch sonntags öffnen dürfen! Das forderte Wiens Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck in der „Krone“. Vor allem Touristen sollen durch feiertägliche Shopping-Touren Geld im Land lassen. Wäre das auch für Oberösterreich eine Überlegung wert? Die Möglichkeit dazu gibt es jedenfalls schon.