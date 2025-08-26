Sollen Geschäfte am Sonntag für Touristen öffnen?

Lkw-Anhänger voller Fleisch kippte in Kurve um
Happiger Einsatz
Regelmäßig fordern Handelsvertreter, ihre Geschäfte an Feiertagen aufsperren zu dürfen. Zuletzt Wiens Wirtschaftskammer-Chef, damit vor allem Touristen an Sonntagen shoppen können. In Ausnahmefällen ist das in Oberösterreich bereits jetzt erlaubt. Ist die Sonntagsöffnung in der Praxis ein Umsatzbringer oder doch übertrieben?
Der Handel soll in der Bundeshauptstadt auch sonntags öffnen dürfen! Das forderte Wiens Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck in der „Krone“. Vor allem Touristen sollen durch feiertägliche Shopping-Touren Geld im Land lassen. Wäre das auch für Oberösterreich eine Überlegung wert? Die Möglichkeit dazu gibt es jedenfalls schon.
