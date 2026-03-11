So wollen EU-Staaten Orbáns Blockade umgehen

Während nun Einigkeit über eine Erkundungsmission ungarischer und slowakischer Experten zum Ausfall der Druschba-Pipeline herrscht, arbeiten die EU-Staaten offenbar an einem Plan, die Blockade der Slowakei und Ungarns mit Blick auf die Ukraine-Hilfe zu umgehen – sollte die Mission nicht erfolgreich enden und die beiden Staaten beim nächsten Gipfel nicht doch noch umgestimmt werden können.