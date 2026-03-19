Finnen „Glücks-Weltmeister“: Österreich rutscht ab

Wer das Glück sucht, muss in die Sauna gehen – oder in die Natur

Um das Wohlbefinden zu steigern, hat De Neve noch einen ganz persönlichen Tipp: raus in die Natur zu gehen. „Wir haben dazu nicht viele Daten, aber es ist deutlich, dass die Finnen sehr naturverbunden sind“, sagt er. „Fast jeder hat eine Hütte oder ein Häuschen im Wald, die Leute gehen Kirschen pflücken oder Pilze sammeln – da ist diese tiefe, instinktive Verbindung zur Natur.“ Und nicht zuletzt soll auch die Sauna nicht unerwähnt bleiben: wo Finnen nicht nur schwitzen, sondern auch Geheimnisse teilen, Geschäfte besiegeln oder einfach nur plaudern.