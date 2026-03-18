Comedian ruft zu Spende für Leichentransport auf

Nach dem furchtbaren Attentat eines verdächtigen Kroaten auf zwei Afghanen, die kurz davor in der Linzer Innenstadt Zivilcourage bewiesen und einen betagten Autofahrer beschützt hatten, haben die Angehörigen nun nicht nur gegen Trauer, Schmerz und Verlust zu kämpfen, sondern wissen auch nicht recht, wie sie die Kosten für die Überstellung des getöteten Mahmoud A. stemmen sollen. Ein Kabarettist appelliert jetzt dafür, zu spenden.
Der bekannte Comedian Benedikt Mitmannsgruber hat auf Instagram einen Spendenaufruf für den getöteten Afghanen Mahmoud A. (26) gestartet. „Ihr habt sicher alle mitbekommen, was am Wochenende in Linz vorgefallen ist. Bei einer Messerattacke auf der Landstraße ist am Samstagabend ein Passant getötet und ein weiterer schwer verletzt worden“, postet der 29-Jährige.
Der beste Freund eines sehr guten Freundes
„Das Mordopfer Mahmoud war der beste Freund von Hassan, den ich 2017 in einem Flüchtlingsheim in Linz-Süd kennengelernt habe – seit dieser Zeit sind wir sehr gute Freunde. Dort war auch Mahmoud, der seine Zivilcourage am Samstag mit dem Leben bezahlen musste“, erklärt Mitmannsgruber.
Der Bruder des Opfers wolle die Überführung des Leichnams nach Afghanistan ermöglichen, was allerdings mit enormen Kosten verbunden sei. „Jede Hilfe zählt, um seiner Familie in dieser schweren Zeit zumindest die finanzielle Last zu nehmen. Wenn ihr irgendwie unterstützen könnt, meldet euch bitte“, appelliert Mitmannsgruber.
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