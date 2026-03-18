Comedian ruft zu Spende für Leichentransport auf

Nach dem furchtbaren Attentat eines verdächtigen Kroaten auf zwei Afghanen, die kurz davor in der Linzer Innenstadt Zivilcourage bewiesen und einen betagten Autofahrer beschützt hatten, haben die Angehörigen nun nicht nur gegen Trauer, Schmerz und Verlust zu kämpfen, sondern wissen auch nicht recht, wie sie die Kosten für die Überstellung des getöteten Mahmoud A. stemmen sollen. Ein Kabarettist appelliert jetzt dafür, zu spenden.