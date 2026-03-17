„Ich habe viel Glück gehabt, dass ich noch lebe“

„Ich hab‘ seit der Not-Operation am Samstag nicht mehr schlafen können, obwohl ich jede Nacht drei bis vier Tabletten einnehme. Was uns passiert ist, spielt sich ständig vor meinen Augen ab und beschäftigt mich“, erzählt der 24-jährige Tankstellenmitarbeiter, der dem Tod nur knapp entronnen sein dürfte. „Ich hatte einen Schnitt von den Ohren bis zum Hals und hab‘ sehr viel Blut verloren.“