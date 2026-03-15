„Alles war voll Blut, er ist ganz weiß geworden“

Zwei Ersthelfer, die am Samstagabend nach den beiden Messerattacken auf offener Straße in der Linzer Innenstadt den Opfern zu Hilfe geeilt waren, schildern im „Krone“-Gespräch, wie sie den dramatischen Vorfall erlebt haben. Ein 26-Jähriger erlag leider im Spital seinen lebensgefährlichen Verletzungen.
Zana Mussa (26), Chef des Linzer Barbershops „De Luxe“, ist fassungslos. „Die beiden Opfer waren Stammkunden, die sich vor dem Attentat noch Haare und Bart bei mir schneiden haben lassen.“ Dass der 26-jährige Afghane Mahmoud A. nicht mehr am Leben ist, kann der gebürtige Kurde nur schwer glauben: „Er und seine zwei Freunde waren so nette Menschen – immer freundlich und hilfsbereit, nicht aggressiv.“
Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, waren Mahmoud A. und seine beiden Landsleute noch als Kunden im Barbershop. A. nahm als letzter des Trios am Frisierstuhl Platz. Die beiden anderen gingen inzwischen ins Freie, um dort eine Zigarette zu rauchen.
Streiterei in der Bismarckstraße
„Plötzlich hat draußen ein Autofahrer gehupt. Ein älterer Lenker hat sich offenbar darüber geärgert, dass ein Fußgänger unmittelbar vor ihm über die Straße gegangen ist. Daraufhin hat dieser aber mit der Faust gegen dessen Außenspiegel geschlagen und wollte auf ihn losgehen“, erzählt Mussa.
Die zwei Afghanen vor dem Lokal eilten dem alten Mann sofort zu Hilfe und forderten den rabiaten Fußgänger nachdrücklich auf, diesen sofort in Ruhe zu lassen. „Er hat aber damit gedroht, dass er seine Freunde holen wird.“
Etwa 30 Minuten später sei der Fußgänger jedoch allein zurückgekommen und habe einen der drei Afghanen, die sich gerade auf den Heimweg machten, mit einem Messer in den Hals gestochen. „Er war alles voll Blut. Mein Mitarbeiter hat sofort die Rettung alarmiert. Der Verletzte ist im Gesicht ganz weiß geworden, ich hab‘ ein Tuch geholt und es ihm auf die Wunde gedrückt“, so Mussa. Er beruhtigte ihn, sprach ihm gut zu. Der Mann wurde im UKH Linz notoperiert, befindet außer Lebengefahr.
„Er hat ihn abgestochen“
Gleich darauf dürfte der aggressive Mann auch noch Mahmoud A. attackiert haben. Sophie Thewanger (28) aus Schönering saß gerade im Schanigarten des Ristorante Surace und aß ein Eis. „Plötzlich hat jemand geschrien ,er hat ihn abgestochen‘“, schildert die Konditorin, die seit 15 Jahren auch Mitglied der Feuerwehr ist und jährlich einen Ersthelfer-Auffrischungskurs absolviert.
Thewanger sah, dass am Gehsteig vor dem Juweliergeschäft Wild ein Mann am Boden lag. „Ich bin sofort hingesprintet und hab‘ im Bereich seiner rechten Brustseite einen Einstich gesehen. Er hat noch geröchelt und versucht, Luft zu bekommen.“ Sie brachte den Afghanen in die stabile Seitenlage, stützte seinen Kopf.
Gemeinsam mit zwei anderen Ersthelfern – darunter auch einem Arzt – führte sie bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Mahmoud A. wurde zwar noch ins Kepler Uniklinikum gebracht, erlag dort aber den schweren Verletzungen. Er hinterlässt einen Bruder, hat sonst keine Familienangehörigen mehr, wollte offenbar Krankenpfleger werden.
Verdächtiger drehte sich zweimal um
Thewanger sah den Täter noch über die Magazingasse davonlaufen. „Er hat sich zweimal umgedreht, ist zum Glück aber nicht mehr zurückgekommen.“ Von anderen Augenzeugen erfuhr die 28-Jährige, dass der Messerstecher zuvor noch heftig auf den Kopf des bereits schwerst verletzt am Boden liegenden A. gestiegen sein soll. „Als ich dann hörte, dass die Polizei ihn geschnappt hat, war ich schon sehr erleichtert.“
Was ist ihr während der Reanimation durch den Kopf gegangen? „Gar nichts, ich hab‘ funktioniert wie eine Maschine, es ging alles automatisch. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man Erste-Hilfe-Anwendungen regelmäßig übt.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.