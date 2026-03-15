„Alles war voll Blut, er ist ganz weiß geworden“

Etwa 30 Minuten später sei der Fußgänger jedoch allein zurückgekommen und habe einen der drei Afghanen, die sich gerade auf den Heimweg machten, mit einem Messer in den Hals gestochen. „Er war alles voll Blut. Mein Mitarbeiter hat sofort die Rettung alarmiert. Der Verletzte ist im Gesicht ganz weiß geworden, ich hab‘ ein Tuch geholt und es ihm auf die Wunde gedrückt“, so Mussa. Er beruhtigte ihn, sprach ihm gut zu. Der Mann wurde im UKH Linz notoperiert, befindet außer Lebengefahr.