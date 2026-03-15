Messerstecher einvernommen: Opfer zufällig gewählt

Jener 34-jährige Kroate, der am späten Samstagnachmittag mit einem Küchenmesser zwei Afghanen niedergestochen hatte, wurde am Sonntagvormittag einvernommen. Ein älterer Autofahrer hatte zuvor den Kroaten angehupt, nachdem er ihm vors Auto gerannt war. Als der Kroate auf den Lenker losgehen wollte, kamen die beiden jungen Afghanen – 24 und 26 Jahre alt – dem Autofahrer zu Hilfe. Das wurde ihnen zum Verhängnis, weil der 34-Jährige nun sie ins Fadenkreuz nahm.