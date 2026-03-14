Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein

Riesenaufregung am frühen Samstagabend in der Linzer Innenstadt. Nahe der stark frequentierten Landstraße spielten sich tumultartige Szenen ab, bei denen zwei Menschen niedergestochen wurden. Eines der Opfer starb kurz darauf im Krankenhaus. Der mutmaßliche Attentäter konnte festgenommen werden.
Es war gegen 17.50 Uhr als in der Linzer Bismarckstraße plötzlich ein Mann laut schreiend auf einen anderen losging und diesen mit einem Messer attackierte und niederstach. Der Attentäter soll dann in Richtung Landstraße gelaufen und an der Ecke noch einen zweiten Mann niedergestochen haben.
Anschließend ergriff er die Flucht. Das zweite Opfer erlag leider kurz darauf im Schockraum des Kepler Uniklinikums (KUK) seinen schweren Verletzungen. Der andere Mann wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus eingeliefert.
Unbestätigten Informationen zufolge soll der Angreifer bei seinen Taten „Scheiß Moslems“ geschrien haben. Es gab bei den Vorfällen auch mehrere Zeugen. Unter den Passanten soll sich Panik breitgemacht haben. „Zu mir sind Leute gelaufen und haben erzählt, dass jemand niedergestochen wurde, ich habe die Rettung angerufen, die kurz darauf auch schon da war“, erzählt Alessandro, Betriebsleiter des Ristorante Surace auf der Landstraße.
„Ich bin auf den Vorfall aufmerksam geworden, weil von der Straße laute Schreie zu hören waren. Als ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich einen Mann mitten auf der Straße stehen sehen, sodass die Autos nicht vorbeifahren konnten“, erzählt Anrainerin Martina. Der Mann habe geschrien und stark gestikuliert, sei dann Richtung Volksgarten weiter.
Großalarm wurde ausgerufen, ein Großaufgebot der Polizei stand im Einsatz und suchte fieberhaft nach dem Mann mit dem Messer. Dieser konnte schließlich von Kräften der Schnellen Interventionsgruppe gegen 18 Uhr in der Volksgartenstraße festgenommen werden.
Auch das Messer wurde sichergestellt. Das Motiv für die Taten ist noch unklar. Bei Opfern und Tätern soll es sich jeweils um Linzer gehandelt haben, ob sie einander kannten, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
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