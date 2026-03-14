Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein

Unbestätigten Informationen zufolge soll der Angreifer bei seinen Taten „Scheiß Moslems“ geschrien haben. Es gab bei den Vorfällen auch mehrere Zeugen. Unter den Passanten soll sich Panik breitgemacht haben. „Zu mir sind Leute gelaufen und haben erzählt, dass jemand niedergestochen wurde, ich habe die Rettung angerufen, die kurz darauf auch schon da war“, erzählt Alessandro, Betriebsleiter des Ristorante Surace auf der Landstraße.