Taktstock übergeben: Neue Generation am Pult

Stephanie Rinner übernimmt die Stadtkapelle Friesach: Von der Saxophonistin zur Kapellmeisterin – und Ende März dirigiert sie ihr erstes Frühlingskonzert.
„Ich freu’ mich sehr über diese neue Aufgabe und darüber, dass ich ein so gut eingespieltes Orchester übernehmen kann“, zeigt sich Stephanie Rinner dankbar und voller Tatendrang. Seit 26 Jahren ist sie als Saxophonistin Mitglied der Stadtkapelle Friesach, deren stellvertretende Kapellmeisterin sie bereits war. Nun hat Rinner den Taktstock von Günther Pachler übernommen.
„Wir haben echt Glück: Günther Pachler hat als Lehrer und Direktor in der Musikschule so viel für den musikalischen Nachwuchs und als Kapellmeister für die Stadtkapelle Friesach getan! Und nun können wir die Kapellmeisterfunktion sogar aus den eigenen Reihen besetzten“, freut sich Obmann Martin Schiava.
Derzeit probt das große Orchester für das Frühlingskonzert, bei dem der langjährige Kapellmeister und nunmehrige Ehrenkapellmeister Günther Pachler die ersten beiden Stücke dirigiert. „On Fire, weil er immer noch brennt für die Musik, und Kings Castle, weil er sein musikalisches Schloss übergibt“, lächelt Schiava.
Frühlingskonzert der Stadtkapelle Friesach am Samstag, 28. März (19.30 Uhr), in der Ballspielhalle in Friesach.
Geprobt wird auch für das Spielen vor einer Jury: „Wir treten am 19. April in Liebenfels zur Konzertwertung an“, verrät die 38-jährige Kapellmeisterin. Den erfolgreich eingeschlagenen Weg weitergehen, aber auch Neues wagen will die Notarsubstitutin, die nach den Paragraphen in Eberstein die Notenschlüssel in Friesach ebenso braucht wie ihre Familie in St. Salvator und Micheldorf.
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