Taktstock übergeben: Neue Generation am Pult

„Ich freu’ mich sehr über diese neue Aufgabe und darüber, dass ich ein so gut eingespieltes Orchester übernehmen kann“, zeigt sich Stephanie Rinner dankbar und voller Tatendrang. Seit 26 Jahren ist sie als Saxophonistin Mitglied der Stadtkapelle Friesach, deren stellvertretende Kapellmeisterin sie bereits war. Nun hat Rinner den Taktstock von Günther Pachler übernommen.