„Wirtschaftskriminelle handeln nicht im Affekt“

Auswertungen würden Wochen in Anspruch nehmen, da teilweise Such-Zeiträume festgelegt werden müssten, ohne vorher das Material gesehen zu haben: „Wenn Sie jetzt aber ein Foto aus dem Jahr 1994 digitalisieren, hat es nicht den Datumsstempel aus 1994.“ Hoffnung setzt man bei der WKStA auf den Einsatz von KI bei der Auswertung und Suche von Daten: „Wobei die letzte Entscheidung immer noch bei den Staatsanwälten liegen muss“, betont Handler.