Mutige Opfer sagten gegen den Familienvater aus

„Wenn ich mein Geld nicht kriege, wird das blutig enden!“

Bis die Polizei kam, hätten er, die Mutter und sein neunjähriger Bruder im Zimmer des 17-Jährigen Schutz gefunden, was alle Opfer bestätigen. Auf Nachfrage des Richters, ob der Beschuldigte an jenem Abend auch böse zum älteren Bruder gewesen sei, platzt es aus dem Elfjährigen heraus: „Ja, mein Papa wollte 2000 Euro von ihm. Geld, das uns unser Onkel zum Kauf einer neuen Couch gegeben hatte. Als mein Bruder sich weigerte und mit der Polizei drohte, schrie Papa: ,Wenn ich mein Geld nicht kriege, wird das blutig enden!‘“