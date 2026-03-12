Familienzwist endet mit Teilamputation

Verhandlung zog sich über sieben Stunden

Denn alle Beteiligten beanspruchen weiterhin für sich, damals in Notwehr gehandelt zu haben und somit unschuldig zu sein. Was folgt, ist eine Gerichtsverhandlung bis in die Abendstunden. Ganz unterschiedliche Versionen des Vorfalls werden aufgetischt: So behauptet die Erstangeklagte und Ehefrau des Fünftangeklagten, sie habe nur schlichten wollen. Die Zweitangeklagte, die der Gattin des 52-jährigen Viertangeklagten quasi den Finger abbiss, gibt an, sie sei nur ihrem herzkranken Gatten zu Hilfe geeilt. Was den verhängnisvollen Biss anbelangt, so sei dieser in Notwehr erfolgt, „weil mich die andere Frau am Mundwinkel nach hinten reißen wollte“. Im Kontrast dazu steht die Aussage des weiblichen Opfers, das meint, dass sie und die andere im Streit aufeinander gefallen und dabei ihr Finger in den Mund der Kontrahentin geraten sei. „Sie hat dann mit Wut in den Augen voll zugebissen.“