Andie Gabauer: „Lasst uns gemeinsam feiern!“

Im Zentrum steht sein neues Album „A Perfect Work of Art“ - ein sehr persönliches Statement, mit vier bereits veröffentlichten und vier neuen Songs. In Vinyl ist das Album ein kleines Kunstwerk, denn das Cover gestaltete Gabauers Tochter Ella Zoe, die Bandfotografien stammen von Hubertus von Hohenlohe. „Lasst uns gemeinsam feiern!“, sagt Gabauer dazu – und genau das verspricht der Abend in Traun.