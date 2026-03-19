Andie Gabauer: „Lasst uns gemeinsam feiern!“

Andie Gabauer, Funk‑ und Popmusiker mit einer charismatischen Soul‑Stimme, begeistert seit 40 Jahren das Publikum. Zu seinem Jubiläum veröffentlicht der gebürtige Welser sein neues Album „Perfect Work of Art“. Er feierte bisher im Vienna Ballhaus – und kommt am Freitag, 20. März, in die Spinnerei Traun.
Was einst mit einem einfachen Gitarrenkurs begann, den er als kleiner Bub unbedingt machen wollte, wurde zum lebenslangen Motor: Andie Gabauer (56) ist seit 40 Jahren auf den Musikbühnen unterwegs.
Er wuchs in Hörsching auf, absolvierte das Brucknerkonservatorium in Linz und nach Erfolgen in unterschiedlichen Formationen und Projekten ist er seit 2017 solo unterwegs. Begleitet wird er von Bassist Helmut Schartlmüller und Drummer Philipp Mayer.
Bekannt durch „Dancing Stars“
Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Pop, Gefühl und Groove steht das Powertrio Jahr für Jahr auf über hundert Bühnen – und trägt diese Leidenschaft jedes Mal mit voller Hingabe hinaus ins Publikum. Ein breites Publikum kennt Gabauer auch als Leadsänger des Orchesters bei „Dancing Stars“, wo er seit der ersten Staffel Teil der TV-Show ist.
Neues Album auch in Vinyl
Am Freitag, 20. März, tritt Gabauer, der in Wien lebt, mit seiner Band in der Spinnerei Traun auf. Unter dem Motto „40 Years on Stage“ erwartet die Besucher ein Abend voller Energie, Spielfreude und musikalischer Vielfalt: neue Songs, geliebte Klassiker und Interpretationen, die Gabauers Geschmack für Soul und seine besondere emotionale Tiefe spürbar machen.
Im Zentrum steht sein neues Album „A Perfect Work of Art“ - ein sehr persönliches Statement, mit vier bereits veröffentlichten und vier neuen Songs. In Vinyl ist das Album ein kleines Kunstwerk, denn das Cover gestaltete Gabauers Tochter Ella Zoe, die Bandfotografien stammen von Hubertus von Hohenlohe. „Lasst uns gemeinsam feiern!“, sagt Gabauer dazu – und genau das verspricht der Abend in Traun.
Und ein weiterer Termin steht bereits fest: Am 12. August tritt Gabauer im Linzer Rosengarten auf. Mit dem besonderen Programm „The Tribute plays David Bowie“ interpretiert er gemeinsam mit Richi Koch die größten Hits der Musik‑Ikone Bowie – ein Abend, der unter die Haut gehen dürfte.
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