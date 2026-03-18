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Star-Alarm in Venedig

Madonna, Keaton und Rogen gemeinsam vor der Kamera

Society International
18.03.2026 14:01
Die „Queen of Pop“ landet im schwarzen Puffer‑Look, versteckt hinter XXL‑Brille und ...
Die „Queen of Pop“ landet im schwarzen Puffer‑Look, versteckt hinter XXL‑Brille und Designer‑Hut. In der Hand: ein lässiger Espresso, umgeben von einer Entourage, die jeden neugierigen Blick abblockt.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Venedig ist in diesen Tagen Schauplatz internationaler Stars: Madonna, versteckt unter einem riesigen Hut und hinter einer XXL-Brille, Michael Keaton und Seth Rogen sind in der Lagunenstadt eingetroffen, um an der zweiten Staffel der Serie „The Studio“ zu arbeiten. 

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Rogen ist nicht nur der Initiator der Serie, sondern spielt auch die Hauptrolle – die des neuen Leiters eines Hollywoodfilmstudios, der versucht, sich mit unterschiedlich erfolgreichen Projekten über Wasser zu halten.

Die erste Staffel wurde im März vergangenen Jahres ausgestrahlt, die zweite wird nun teilweise in Venedig gedreht. Michael Keaton – bekannt unter anderem als Batman und für seine Rolle in „Birdman“ – wurde dieser Tage elegant im Smoking auf der Terrasse des Gritti Palace am Canal Grande fotografiert.

Michael Keaton in Venedig
Michael Keaton in Venedig(Bild: PPS/www.PPS.at)

Madonna logiert im Luxushotel Aman
Auch Madonna wird am Set erwartet. Die Sängerin ist bereits in der Stadt eingetroffen und wohnt im Luxushotel Aman, demselben Hotel. Erste Fotos zeigen sie mit einem Riesenhut beim Aussteigen aus einem Wassertaxi. 

Die Dreharbeiten beginnen am Donnerstagabend am Lido. Für die Produktion wird dabei sogar symbolisch die nächste Ausgabe der Internationale Filmfestspiele von Venedig vorweggenommen: mit Fotografen, die sich selbst spielen, und Stars, die über den roten Teppich schreiten – obwohl das echte Festival erst am 2. September beginnt.

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Zur Besetzung der Serie gehören außerdem Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Julia Garner, Chase Sui Wonders und Donald Glover, die ebenfalls am Montag in Venedig eingetroffen sind.

Bei frühlingshaftem Sonnenschein bereitete das Team die Kulissen für mehrere Szenen vor, die vermutlich im Inneren eines Hotels gedreht werden. Zahlreiche neugierige Passanten und Touristen – viele von ihnen auf dem Weg zu den Gondeln – verfolgten die Arbeiten mit großem Interesse.

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