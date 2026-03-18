Madonna, Keaton und Rogen gemeinsam vor der Kamera

Venedig ist in diesen Tagen Schauplatz internationaler Stars: Madonna, versteckt unter einem riesigen Hut und hinter einer XXL-Brille, Michael Keaton und Seth Rogen sind in der Lagunenstadt eingetroffen, um an der zweiten Staffel der Serie „The Studio“ zu arbeiten.
Rogen ist nicht nur der Initiator der Serie, sondern spielt auch die Hauptrolle – die des neuen Leiters eines Hollywoodfilmstudios, der versucht, sich mit unterschiedlich erfolgreichen Projekten über Wasser zu halten.
Die erste Staffel wurde im März vergangenen Jahres ausgestrahlt, die zweite wird nun teilweise in Venedig gedreht. Michael Keaton – bekannt unter anderem als Batman und für seine Rolle in „Birdman“ – wurde dieser Tage elegant im Smoking auf der Terrasse des Gritti Palace am Canal Grande fotografiert.
Madonna logiert im Luxushotel Aman
Auch Madonna wird am Set erwartet. Die Sängerin ist bereits in der Stadt eingetroffen und wohnt im Luxushotel Aman, demselben Hotel. Erste Fotos zeigen sie mit einem Riesenhut beim Aussteigen aus einem Wassertaxi.
Die Dreharbeiten beginnen am Donnerstagabend am Lido. Für die Produktion wird dabei sogar symbolisch die nächste Ausgabe der Internationale Filmfestspiele von Venedig vorweggenommen: mit Fotografen, die sich selbst spielen, und Stars, die über den roten Teppich schreiten – obwohl das echte Festival erst am 2. September beginnt.
Zur Besetzung der Serie gehören außerdem Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Julia Garner, Chase Sui Wonders und Donald Glover, die ebenfalls am Montag in Venedig eingetroffen sind.
Bei frühlingshaftem Sonnenschein bereitete das Team die Kulissen für mehrere Szenen vor, die vermutlich im Inneren eines Hotels gedreht werden. Zahlreiche neugierige Passanten und Touristen – viele von ihnen auf dem Weg zu den Gondeln – verfolgten die Arbeiten mit großem Interesse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.