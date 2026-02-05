Vorteilswelt
Heiß wie eh und je!

Sexy Madonna tanzt in Dessous zurück ins Jahr 1992

Society International
05.02.2026 17:00
Madonna begeistert mit sexy Dekolleté und einem Hauch Nostalgie.
Madonna begeistert mit sexy Dekolleté und einem Hauch Nostalgie.(Bild: instagram/madonna)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Madonna dreht mal wieder die Uhr zurück – mit einem musikalischen Zeitsprung ins Jahr 1992. Von damals stammt ihr Hit „Thief Of Hearts“, zu dem sie auf einem Instagram-Video im Sexy-Outfit tanzt. 

Die Pop-Queen präsentiert im Clip ihr üppiges Dekolleté durch ein tief ausgeschnittenes schwarzes Bustier. Dazu trägt sie einen Mantel mit Leopardenmuster, Netzstrümpfe, transparente Handschuhe und eine schwarze Sonnenbrille.

Song erlebt dank Gen Z Revival
Ihren Clip kommentierte die 63-Jährige mit: „Hearts are meant to be broken …“ – zu Deutsch: „Herzen sind dazu da, gebrochen zu werden.“

Sehen Sie hier Madonnas aufreizende Tanzeinlage:

Der 34 Jahre alte Song stammt von Madonnas fünftem Studioalbum „Erotica“. Dank TikTok wurde er von Gen Z in diesem Jahr neu entdeckt und auf Spotify im Jänner mehr gestreamt als jemals zuvor.

Wird Album neu aufgelegt?
Auch ihre alten Fans zeigten sich von Madonnas Mini-Musikvideo begeistert und kommentierten: „Madonna ist und bleibt die Queen of Pop.“

Andere forderten die Diva sogar auf, ihr „Erotica“-Album neu aufzulegen: „Ich habe dieses Album immer geliebt, es ist eines deiner Besten!“

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
190.121 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.234 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.973 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Heiß wie eh und je!
