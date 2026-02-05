Sexy Madonna tanzt in Dessous zurück ins Jahr 1992

Madonna dreht mal wieder die Uhr zurück – mit einem musikalischen Zeitsprung ins Jahr 1992. Von damals stammt ihr Hit „Thief Of Hearts“, zu dem sie auf einem Instagram-Video im Sexy-Outfit tanzt.
Die Pop-Queen präsentiert im Clip ihr üppiges Dekolleté durch ein tief ausgeschnittenes schwarzes Bustier. Dazu trägt sie einen Mantel mit Leopardenmuster, Netzstrümpfe, transparente Handschuhe und eine schwarze Sonnenbrille.
Song erlebt dank Gen Z Revival
Ihren Clip kommentierte die 63-Jährige mit: „Hearts are meant to be broken …“ – zu Deutsch: „Herzen sind dazu da, gebrochen zu werden.“
Sehen Sie hier Madonnas aufreizende Tanzeinlage:
Der 34 Jahre alte Song stammt von Madonnas fünftem Studioalbum „Erotica“. Dank TikTok wurde er von Gen Z in diesem Jahr neu entdeckt und auf Spotify im Jänner mehr gestreamt als jemals zuvor.
Wird Album neu aufgelegt?
Auch ihre alten Fans zeigten sich von Madonnas Mini-Musikvideo begeistert und kommentierten: „Madonna ist und bleibt die Queen of Pop.“
Andere forderten die Diva sogar auf, ihr „Erotica“-Album neu aufzulegen: „Ich habe dieses Album immer geliebt, es ist eines deiner Besten!“
