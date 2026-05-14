Passantin bringt schwer verletzte Frau ins Spital

Fataler Unfall am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Höfen im Tiroler Außerfern: Vermutlich aufgrund von Übermüdung kam eine junge Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Eine Passantin entdeckte die Schwerverletzte und brachte sie ins Spital.
Die 18-jährige Einheimische war laut Polizei in den frühen Morgenstunden auf der Lechtalstraße (B198) in Richtung Reutte unterwegs, als sie gegen 4.40 Uhr plötzlich mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam. „Vermutlich aufgrund von Übermüdung“, wie es vonseiten der Ermittler heißt.
Verletzte am Straßenrand entdeckt
Das Fahrzeug krachte daraufhin gegen einen Baum. Eine zufällig vorbeikommende 58-jährige Einheimische bemerkte den Unfall und die verletzte Frau am Straßenrand. „Die Passantin brachte die 18-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Reutte und alarmierte die Polizei“, so die Ermittler.
Wie sich herausstellte, hatte die junge Unfalllenkerin eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Unterarms erlitten.
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