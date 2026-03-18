Barbara Meier zeigte sich strahlend in Wien

In der „Libelle“ beim Wiener Museumsquartier wurde am Dienstagabend das neue „Eskimo“-Eissortiment präsentiert. Im Mittelpunkt: Moderatorin Barbara Meier, die sich trotz privater Herausforderungen strahlend zeigte. Mit der „Krone“ sprach sie darüber, wie es ihr und ihrer Familie aktuell geht.
Einfach zum Dahinschmelzen! Über den Dächern Wiens wurde am Dienstagabend in der „Libelle“ beim Museumsquartier das neue Eskimo-Sortiment gefeiert. Im Mittelpunkt stand dabei auch Model, Schauspielerin und „Magnum“-Genussbotschafterin Barbara Meier, die mit viel Charme und spürbarer Leichtigkeit durch den Abend führte.
Gut, die 39-Jährige ist Profi durch und durch, doch das letzte Jahr war gewiss kein einfaches. Im August 2025 wurde die Privatinsolvenz ihres Ehemannes Klemens Hallmann öffentlich und die Schlagzeilen überschatteten verständlicherweise einiges. Wie es Meier heute geht, verriet sie im Interview mit der „Krone“: „Uns als Familie geht es gut.“ Beruflich gebe es zwar „Herausforderungen, klar“, umso wichtiger sei es für sie aber, dass Zuhause ein Rückzugsort bleibe.
Positive Stimmung als Mission
„Zuhause soll sich jeder wohlfühlen. Das sehe ich als meine private, sehr schöne Aufgabe“, so Meier. Genau das sei ihr besonders wichtig – auch mit Blick auf ihre Kinder und ihren Mann. Ihr Anspruch sei es, daheim einen sicheren, positiven Raum zu schaffen. „Meine Mission ist, irgendwie positive Stimmung zu verbreiten. Dann geht es einem selber auch besser“, erklärte sie.
Der Eisgenuss stand natürlich ebenfalls ganz oben, auch wenn das Wetter mit wieder eher winterlichen Temperaturen nicht ganz so mitgespielt hat. Doch Barbara Meier schwärmte sichtlich für ihre Rolle als „Magnum“-Genussbotschafterin. „Das ist irgendwie einer meiner schönsten Jobs momentan“, verriet sie lachend. Besonders schön daran sei auch, dass ihre Kinder mit dem Thema etwas anfangen können: „Die kennen das Eis, und sie haben auch was davon, weil ich Eis mit nach Hause nehmen darf.“
Rundherum wurde von Schleckermäulchen wie Profi-Tänzer Herby Stanonik, Ramesh Nair und Designerin Niki Osl fleißig verkostet. Die Eissaison ist wohl offiziell eröffnet.
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