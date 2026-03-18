Barbara Meier zeigte sich strahlend in Wien

Der Eisgenuss stand natürlich ebenfalls ganz oben, auch wenn das Wetter mit wieder eher winterlichen Temperaturen nicht ganz so mitgespielt hat. Doch Barbara Meier schwärmte sichtlich für ihre Rolle als „Magnum“-Genussbotschafterin. „Das ist irgendwie einer meiner schönsten Jobs momentan“, verriet sie lachend. Besonders schön daran sei auch, dass ihre Kinder mit dem Thema etwas anfangen können: „Die kennen das Eis, und sie haben auch was davon, weil ich Eis mit nach Hause nehmen darf.“