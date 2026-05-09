Wilder Sturz: MotoGP-Star Marc Marquez verletzt

Zwangspause für Marc Marquez: Der MotoGP-Weltmeister hat sich bei seinem Sturz beim Sprintrennen in Le Mans verletzt.
Marc Marquez sorgte am Samstag in Le Mans für eine Schrecksekunde: Der Ducati-Pilot flog kurz vor Ende des Rennen in Kurve 14 per Highsider spektakulär ab – hier zu sehen im Video:
Ein Crash mit bitteren Folgen! Wie das Ducati-Team mitteilte, erlitt der 33-Jährige einen Mittelfußknochenbruch im rechten Fuß. Marquez, der es in dieser Saison noch nicht aufs Podium schaffte, werde noch am Samstagabend nach Madrid fliegen und sich dort einer Operation unterziehen. Damit wird er auch nächste Woche beim Großen Preis von Katalonien nicht dabei sein.
Martin jubelt
Den Sieg am Samstag schnappte sich übrigens der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin. Der Ex-Weltmeister setzte sich nach 13 Runden souverän vor Francesco Bagnaia auf Ducati und seinem in der WM weiter vor ihm führenden Teamkollegen Marco Bezzecchi durch.
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