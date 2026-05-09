Wilder Sturz: MotoGP-Star Marc Marquez verletzt

Ein Crash mit bitteren Folgen! Wie das Ducati-Team mitteilte, erlitt der 33-Jährige einen Mittelfußknochenbruch im rechten Fuß. Marquez, der es in dieser Saison noch nicht aufs Podium schaffte, werde noch am Samstagabend nach Madrid fliegen und sich dort einer Operation unterziehen. Damit wird er auch nächste Woche beim Großen Preis von Katalonien nicht dabei sein.