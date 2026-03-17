Peter Kraus will in das Guiness-Buch der Rekorde

Am Mittwoch feiert der ewig juvenile Rock ’n’ Roller und Wahl-Steirer Peter Kraus seinen 87. Geburtstag: Danach geht er ab 2027 mit seinem Sohn Mike auf Tour und will zum 90er die Konzert-Sensation in Österreich feiern.
Alles Gute zum Geburtstag, Peter Kraus! Am 18. März wird die Ikone ganzer Generationen („Sugar Baby“) 87 Jahre alt und er ist dabei kein bisschen leise. Ganz im Gegenteil, der Kult-Rock-’n‘-Roller gönnt sich anlässlich des Jubiläums gleich eine ganze Tour mit seinem Sohn Mike (52).
Große Pläne für den 90er
Eigentlich wollte er sich ja mit Ehefrau Ingrid in seinem Domizil am Luganersee in der Schweiz zurückziehen, aber sein Sohn, selbst Universalkünstler, überzeugte ihn nochmal, auf die Bretter zu steigen, die ihm die Welt bedeuten. Und so führte eines zum anderen, weswegen Kraus tatsächlich schon für seinen 90. Geburtstag große Pläne schmiedet.
So gab er seinem langjährigen Manager Herbert Fechter den Auftrag, er solle für das runde Jubiläum die Wiener Stadthalle reservieren: „Ich möchte als ältester aktiver Rock-’n’-Roll-Sänger ins Guinness Buch der Rekorde“, lässt er alle wissen und hinterlässt uns ein bisserl sprachlos.
Weil jeder sich fragt, wie macht er das, der Peter? Mit einer Ozon-Behandlung! „Und ich musste meinem Arzt, Doktor Johann Lahodny in Sankt Pölten, der mich durch Ozon-Therapien fit hält, versprechen, dass ich am 90. Geburtstag auf der Bühne stehe“, erklärt er.
Nur das Knie tut manchmal weh
Bis dahin wird mit Mike gerockt, getanzt und gesungen, was ebenso ein Teil des Lebenselixiers von Peter Kraus ist. Aber Hand aufs Herz, wie geht es ihm nach einem Konzert, bei dem er – typisch für ihn – auf der Bühne auf und ab hüpft, wirklich? „Mir tut schon ab und zu mein Knie weh“, lässt er die Katze aus dem Sack. Nur aber um zu ergänzen: „Aber nur, weil ich mich zu wenig bewege!“
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