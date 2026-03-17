Peter Kraus will in das Guiness-Buch der Rekorde

Nur das Knie tut manchmal weh

Bis dahin wird mit Mike gerockt, getanzt und gesungen, was ebenso ein Teil des Lebenselixiers von Peter Kraus ist. Aber Hand aufs Herz, wie geht es ihm nach einem Konzert, bei dem er – typisch für ihn – auf der Bühne auf und ab hüpft, wirklich? „Mir tut schon ab und zu mein Knie weh“, lässt er die Katze aus dem Sack. Nur aber um zu ergänzen: „Aber nur, weil ich mich zu wenig bewege!“