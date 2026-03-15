Sohn Daniel Serafin: „Das Leben geht weiter“

„Er hat ein wunderschönes Leben gehabt“

Doch nicht nur sein Publikum vermisst ihn, auch in seiner Familie bleibt die Erinnerung an den großen Entertainer jeden Tag lebendig. Sohn Daniel Serafin hat seinen eigenen Weg gefunden, mit dem schweren Verlust umzugehen – und zwar so, wie es wohl ganz im Sinne seines Vaters gewesen wäre: mit Dankbarkeit und Zuversicht. „Ehrlich gesagt, das Leben geht weiter. Rückblickend hat er ein wunderschönes Leben gehabt, und er hätte genauso gesagt: ,Es geht weiter.‘ Man feiert das Leben Tag für Tag, blickt in die Zukunft und schaut mit einem Lächeln auf die Vergangenheit“, erzählte der Opernsänger im Gespräch mit der „Krone“.