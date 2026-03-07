USA wollen noch härter gegen Kuba vorgehen

Ecuador weist kubanische Diplomaten aus

In Lateinamerika hat unterdessen das Außenministerium in Ecuador den Botschafter Basilio Antonio Gutiérrez García zur persona non grata erklärt. Auch 21 weitere Mitglieder der kubanischen Vertretung sind laut dem Internet-Portal „amerika21.de“ von der Maßnahme betroffen. Die Entscheidung stützt sich auf Artikel Neun der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961. Dieser erlaubt es einem Staat, ausländische Diplomaten ohne Begründung für unerwünscht zu erklären. Die Betroffenen müssen das ecuadorianische Staatsgebiet innerhalb von 48 Stunden nach der formellen Mitteilung verlassen.