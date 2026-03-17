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Neue Entscheidung:

Maddie-Verdächtiger weiter streng überwacht

Ausland
17.03.2026 22:22
Seit September 2025 lebt der Maddie-Verdächtige Christian B. frei in Norddeutschland.
Seit September 2025 lebt der Maddie-Verdächtige Christian B. frei in Norddeutschland.(Bild: AFP/Moritz Frankenberg, Krone KREATIV)
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Von krone.at

Eigentlich hätte die dauerhafte Überwachung von Christian B. am Dienstag, den 17. März beendet werden sollen. Jetzt steht jedoch fest, der Verdächtige im Fall des verschwundenen Mädchens Maddie McCann wird nicht so schnell aus den Augen der Polizei gelassen.

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Seit September 2025 lebt der Maddie-Verdächtige Christian B. frei in Norddeutschland. Zuvor hatte er eine siebenjährige Haftstrafe, unter anderem wegen Vergewaltigung, abgesessen.

B. wird rund um die Uhr überwacht
Wenn er auch nicht mehr im Gefängnis sitzt, wirklich frei ist Christian B. nicht. Der 48-Jährige wird auch seit seiner Entlassung engmaschig überwacht – 24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche. Im Dreischichtsystem sind immer zwei Polizisten an seiner Seite. Die dauerhafte Überwachung hätte jetzt ursprünglich beendet werden sollen. Stattdessen wurde die Bewachung nun bis zum 14. April verlängert, wie der „NDR“ berichtete.

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Immer noch „hochgefährlich“
Nach Einschätzung eines Gerichtsgutachters besteht bei B. eine hohe Gefahr für weitere Straftaten. Im Rahmen der Führungsaufsicht wurden Christian B. Weisungen erteilt, die die Rückfallgefahr mindern sollen. Der 48-Jährige muss unter anderem eine elektronische Fußfessel tragen und sich regelmäßig bei der Führungsaufsichtsstelle und der Bewährungshilfe melden.

Überwachung lastet auf der Polizei
Durch die Führungsaufsicht entstehen Kosten, allein durch die Personalkosten der Beamten, die die ehemaligen Straftäter begleiten und überwachen. Die Polizei Braunschweig sagte zu „NDR“, dass dadurch keine „Mehrarbeit oder außergewöhnliche Kosten“ entstehen, da die Kollegen, die mit den entsprechenden Maßnahmen betraut sind, ihren Dienst im Rahmen ihrer Wochenarbeitszeit leisten würden. Fest steht jedoch, dass die Beamten durch die Überwachung für andere polizeiliche Aufgaben nicht zur Verfügung stehen.

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