Maddie-Verdächtiger weiter streng überwacht

Überwachung lastet auf der Polizei

Durch die Führungsaufsicht entstehen Kosten, allein durch die Personalkosten der Beamten, die die ehemaligen Straftäter begleiten und überwachen. Die Polizei Braunschweig sagte zu „NDR“, dass dadurch keine „Mehrarbeit oder außergewöhnliche Kosten“ entstehen, da die Kollegen, die mit den entsprechenden Maßnahmen betraut sind, ihren Dienst im Rahmen ihrer Wochenarbeitszeit leisten würden. Fest steht jedoch, dass die Beamten durch die Überwachung für andere polizeiliche Aufgaben nicht zur Verfügung stehen.