Verdächtiger im Fall Maddie aus Haft entlassen

Christian B. (48), Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann, wurde am Mittwoch aus der JVA Sehnde im norddeutschen Bundesland Niedersachsen entlassen. Seine siebenjährige Haftstrafe wegen schwerer Vergewaltigung ist damit abgesessen. Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig und einem Gutachter gilt er weiterhin als gefährlich, da er in der Haft keine Therapie gemacht hat.