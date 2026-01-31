Maddie-Verdächtiger nicht mehr obdachlos

Verdächtiger trotz Gefährdungseinschätzung auf freiem Fuß

Nach Einschätzung eines Gerichtsgutachters besteht bei ihm eine hohe Gefahr für weitere Straftaten. Es gibt aktuell aber keine rechtliche Grundlage für freiheitsentziehende Maßnahmen. Allerdings wurden im Rahmen der Führungsaufsicht Weisungen erteilt, welche die Rückfallgefahr mindern sollen. So muss der Verdächtige eine elektronische Fußfessel tragen und unter anderem regelmäßig Kontakt zu einem Bewährungshelfer halten.