Volksbefragung und Klage im Kampf um Krankenhaus

Politisches Ablenkungsmanöver?

„Wir werden genau hinschauen, ob es sich nicht um ein politisches Ablenkungsmanöver der ÖVP handelt“, zeigt sich der Verein zum Klinikerhalt LKGmündbleibt misstrauisch. Er fordert ein Gespräch über die genaue Ausformulierung der Klage und beharrt darauf, dass auch eine einstweilige Verfügung gegen den jetzt schon vorherrschenden starken Abbau der Spitalsstrukturen eingeklagt wird – weil es bisher auch keine der versprochenen Ersatzstrukturen gibt.