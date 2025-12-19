Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andere Rechtsmeinung

Spitalsstreit: Klage der Stadt gegen Land droht

Niederösterreich
19.12.2025 18:00
Der Streit um das Landesklinikum Gmünd geht weiter. Jetzt lässt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer ...
Der Streit um das Landesklinikum Gmünd geht weiter. Jetzt lässt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer mit einem Brief an Landesrat Anton Kasser aufhorchen.(Bild: Klaus Schindler)

Trotz Standortgarantie im Übernahmevertrag des Krankenhauses zwischen der Stadt Gmünd und dem Land Niederösterreich soll die Klinik in Gmünd zugesperrt werden. Die Rechtsansichten sind konträr – die Antwort auf einen Brief der Bürgermeisterin Helga Rosenmayer an Spitalslandesrat Anton Kasser wird ihr nicht gefallen.

0 Kommentare

Lange dauerte die rechtliche Überprüfung des Klinik-Übernahmevertrags zwischen Gmünd und dem Land NÖ, welche die Stadt in Auftrag gegeben hat. Bereits im Mai kündigte Gmünd an, eine Klage gegen das Land zu prüfen, weil die Landespläne vorsehen, das Spital zu schließen.

Lesen Sie auch:
Der Kampf gegen die Schließung des Landesklinikums Gmünd wird härter.
Kampf um Gesundheit
Spitalschließung: Gmünd prüft Klage gegen Land NÖ
26.05.2025
Gesundheitsdebatte
Ein „heißer Winter“ für das Krankenhaus Gmünd
26.11.2025
Kampf um Krankenhaus:
Gesundheitspakt macht Region krank vor Sorge
13.11.2025

Qualität dauerhaft sicherstellen ...
Grundlage ist der Vertrag von 2004, als das Land bei der Übernahme der Klinik eine Standortgarantie abgegeben hatte. Zumindest sieht man das im Rathaus der Stadt so Das Land sei verpflichtet, die „Krankenanstaltenpflege für die Bevölkerung des Spital-Einzugsgebietes“ auf qualitativ hochstehendem Niveau dauerhaft sicherzustellen und dass eine allgemeine öffentliche Klinik bestehen bleibe, heißt es sinngemäß in einem offenen Brief von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer an Spitalslandesrat Anton Kasser (beide ÖVP). „Dieser zivilrechtliche Vertrag kann vom Land nicht einseitig abgeändert werden“, fordert Rosenmayer eine Erklärung.

Konträre Rechtsmeinung
Eine Antwort werde die Stadtchefin bald bekommen, heißt es aus Kassers Büro, dass sich diese Punkte rechtlich eine Vielzahl von juristischen Experten in der Ausarbeitung des Gesundheitspaktes 2040+ angesehen hätten. Die Conclusio dort: Eine absolute Standortgarantie sei nicht vereinbart, sondern nur an den Versorgungsauftrag des Landes geknüpft. Das halte auch der Landesrechnungshof fest. Zudem gehe übergeordnete Planung vor Einzelzusage. Und seit 2024 verpflichte ein neues Bundesgesetz, ineffiziente Strukturen abzubauen.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf