Spitalsstreit: Klage der Stadt gegen Land droht

Qualität dauerhaft sicherstellen ...

Grundlage ist der Vertrag von 2004, als das Land bei der Übernahme der Klinik eine Standortgarantie abgegeben hatte. Zumindest sieht man das im Rathaus der Stadt so Das Land sei verpflichtet, die „Krankenanstaltenpflege für die Bevölkerung des Spital-Einzugsgebietes“ auf qualitativ hochstehendem Niveau dauerhaft sicherzustellen und dass eine allgemeine öffentliche Klinik bestehen bleibe, heißt es sinngemäß in einem offenen Brief von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer an Spitalslandesrat Anton Kasser (beide ÖVP). „Dieser zivilrechtliche Vertrag kann vom Land nicht einseitig abgeändert werden“, fordert Rosenmayer eine Erklärung.