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In U-Bahn-Station

Vier Männer treten auf Opfer ein und flüchten

Wien
28.05.2026 11:45
Die Polizei hat nun ein Fahndungsfoto von einem der Verdächtigen veröffentlicht.
Die Polizei hat nun ein Fahndungsfoto von einem der Verdächtigen veröffentlicht.(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der U-Bahnstation Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf ist es Mitte April zu einem brutalen Raub gekommen. Nun veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos eines mutmaßlichen Täters. Insgesamt befinden sich vier Verdächtige auf der Flucht.

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Laut Polizei wurde ein 46-Jähriger am 19. April gegen 1.15 Uhr am Bahnsteig der Station Großfeldsiedlung von vier bislang unbekannten Männern attackiert. Die Verdächtigen sollen den Mann zunächst zu Boden gestoßen und anschließend die Herausgabe seiner Umhängetasche verlangt haben.

Personenbeschreibung:

  • männlich
  • ca. 17-20 Jahre alt
  • deutsche Sprache

Opfer erlitt Nasenbeinbruch
Als sich der 46-Jährige weigerte, sollen die Täter mehrmals gegen seinen Kopf und Oberkörper getreten haben. Schließlich entrissen sie ihm die Tasche und flüchteten. Das Opfer erlitt bei dem Angriff unter anderem einen Nasenbeinbruch.

Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

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