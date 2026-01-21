Weitere Bürgerbewegung für Erhalt der Klinik Gmünd

Getreu dem Sprichwort „ein Waldviertler, drei Leut’“ gibt es mit der Initiative „Lebensader Waldviertel“ nun eine weitere Bürgerbewegung, die sich für den Erhalt der Gmünder Klinik einsetzt. Unter anderem führte der Abbau der Spitalsstruktur vor Ort seit Neujahr und stundenlange Wartezeiten auf Kliniktransporte zu einem neuerlichen Riesenwirbel, der jetzt weitere Vertreter der Region neben dem Verein LKGmündbleibt auf den Plan ruft.