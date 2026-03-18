Stadt und Polizei machten illegale Deponie dicht

Manchmal braucht es den öffentlichen Druck, damit das passiert, was längst hätte geschehen sollen. Kaum hatte die „Krone“ über den seit Jahren verwahrlosten Schandfleck an der Ecke Hetzendorfer Straße und Breitenfurter Straße berichtet, meldete sich die Gruppe Sofortmaßnahmen — und machte ihrem Namen alle Ehre. Schon am nächsten Tag rückte die Stadt mit voller Mannstärke an.