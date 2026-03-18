Stadt und Polizei machten illegale Deponie dicht

Nach drei Jahren Briefen, Fotos und vergeblichen Beschwerden: Eine „Krone“-Reportage über die wilde Deponie im 12. Wiener Bezirk genügte — und die Stadt handelte noch am selben Tag.
Manchmal braucht es den öffentlichen Druck, damit das passiert, was längst hätte geschehen sollen. Kaum hatte die „Krone“ über den seit Jahren verwahrlosten Schandfleck an der Ecke Hetzendorfer Straße und Breitenfurter Straße berichtet, meldete sich die Gruppe Sofortmaßnahmen — und machte ihrem Namen alle Ehre. Schon am nächsten Tag rückte die Stadt mit voller Mannstärke an.
Gruppe Sofortmaßnahmen mit Polizei vor Ort
„Der verschmutzte Parkplatz mit Müll, geparkten Fahrzeugen und mehreren Litern Öl führt zu Recht zu Ärger bei den Anwohnern, weshalb er noch am selben Tag vollständig geräumt wurde“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Er koordinierte die Arbeiten der MA 48, MA 45 und der Polizei.
Die Beamten prüften sämtliche Kennzeichen der illegal abgestellten Fahrzeuge. Jene Autos, die „Krone“-Leserin Agnes B. noch vor wenigen Tagen gezählt und fotografiert hatte — viele mit bulgarischen und ungarischen Kennzeichen, einer sogar gänzlich ohne Nummerntafel —, wurden abgeschleppt. Das Geländ wurde gereinigt.
Grundstück wird versteigert
Auch das rechtliche Rätsel um die Eigentumsverhältnisse löste sich: Der Grundstückseigentümer ist insolvent. Das Areal befindet sich im Konkursverfahren und soll versteigert werden. Damit liegt die Zukunft des Grundstücks nun in den Händen des Meistbietenden.
Weiterer Schandfleck im Bezirk
Währenddessen melden sich bei der „Krone“ bereits weitere Bürger. „An der Ecke Reschgasse und Vivenotgasse gibt es ebenfalls so eine illegale Deponie. In unmittelbarer Nähe zum Meidlinger Markt entsorgen die Leute ihren Müll. Überall laufen schon Ratten herum“, so Stefan K.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.