Von 23. bis 26.4. dreht sich wieder alles um Vögel

Die Bird Experience, kurz BEX, ist seit 2010 Anlaufpunkt für Ornithologen und Hotspot für Vogelbegeisterte. Denn mit mehr als 370 beobachteten Vogelarten zählt der Seewinkel zu den artenreichsten Vogellebensräumen Mitteleuropas. Perfekt für 4 Tage Vogelbeobachtungen, Naturerlebnis und Naturschutz.
Im Vorjahr machte die große Messe Pause, heuer wird sie von 23. bis 26. April wieder in Illmitz stattfinden. Neben der Messe, in der mehr als 20 Aussteller ihre Produkte rund um Optik, Fotografie, Reisen und Schutzgebiete vorstellen, wird es noch geführte Exkursionen zu Kaiseradler, Großtrappe und Co., das BEX BirdRace und die Lange Nacht der Forschung geben (nationalparkneusiedlersee.at).
Im Nationalparkzentrum wird geforscht
Am 24. April gibt es als besonderes Zusatzprogramm eine Forschungsnacht im Informationszentrum des Nationalparks in Illmitz. „Ein Stationenbetrieb rund um Forschung, Monitoring und Naturschutz gibt Einblicke hinter die Kulissen“, erklärt Nationalpark-Ranger Lukas Vendler. Mitmach-Stationen und Infostände, sowie Programmpunkte im Gelände sind vorgesehen. Auch die Messe ist an diesem Abend bis 21 Uhr geöffnet. (Mehr Infos langenachtderforschung.at)
Parallel zur BEX läuft von 24. bis 27. April die internationale City Nature Challenge. Den Abschluss bildet am Montag eine ganztägige Fahrradtour in die Mexikopustza im ungarischen Teil des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel. Infos unter inaturalist.org
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