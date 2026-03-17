Von 23. bis 26.4. dreht sich wieder alles um Vögel

Im Vorjahr machte die große Messe Pause, heuer wird sie von 23. bis 26. April wieder in Illmitz stattfinden. Neben der Messe, in der mehr als 20 Aussteller ihre Produkte rund um Optik, Fotografie, Reisen und Schutzgebiete vorstellen, wird es noch geführte Exkursionen zu Kaiseradler, Großtrappe und Co., das BEX BirdRace und die Lange Nacht der Forschung geben (nationalparkneusiedlersee.at).