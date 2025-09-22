Wien baut Musical-Tempel für „richtig große Shows“

Die Stadt steht jedenfalls voll und ganz hinter dem Projekt und erwartet sich eine jährliche Wertschöpfung von bis zu 157 Millionen Euro, 1400 neue Jobs und 59 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Auch die weiteren Erfolge würden auf der Hand liegen: Ein Kulturtourist in Wien gibt mit 300 Euro überdurchschnittlich viel Geld aus. Wiens von Kultur geprägter Tourismus hat also gute Karten, weil er ein kaufkräftiges Publikum anspricht. Dieses hat sich bereits in der Vergangenheit als krisenresistenter erwiesen. Doch die erhöhte Ortstaxe oder die nach wie vor hohe Abgabe für Flugpassagiere sind zwei aktuelle Beispiele für die Kosten am Tourismusstandort Wien, die die Destination unattraktiver im Vergleich zu vielen Mitbewerbern machen, wie die Wirtschaftskammer Wien aufmerksam macht.