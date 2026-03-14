„Der Prater muss unbedingt erhalten bleiben“

Mit Ringelspiel und Schießbude über die Grenze geflüchtet

Die Prater Marina ist das älteste Ringelspiel. 1903 in Hamburg erbaut, reiste es zuerst durch die Länder, bis es schließlich nach dem 2. Weltkrieg in Wien landete und zu einer Institution wurde. Dem einen oder anderen ist es vielleicht auch unter den Namen Dschungelbahn, Tunnelbahn oder lustige Schlittenfahrt bekannt. Noch immer dreht es hurtig seine Runden, immerhin pro Minute 11 an der Zahl. Doch es hat eine bewegte Geschichte hinter sich. „Meine Eltern sind mit dem Ringelspiel und einer Schießbude aus der Tschechoslowakei über die Grenze nach Österreich geflüchtet“, erzählt Chefin Gabriele Nemec (68) bewegt. Mit viel Herzblut und Liebe haben sie und ihr Mann Fredo das legendäre Karussell erhalten. Der Motor ist immer noch der gleiche, also bereits über 100 Jahre alt.