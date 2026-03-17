Ecuador soll Ziele in Kolumbien angegriffen haben

Ecuador hat am Sonntag mit US-Unterstützung einen Einsatz zur Bekämpfung des Drogenschmuggels in Kolumbien begonnen, der zwei Wochen dauern soll. US-Präsident Donald Trump hatte eine Allianz von 17 Ländern zusammengetrommelt, um gemeinsam gegen Drogenkartelle vorzugehen.

Der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa gilt als enger Verbündeter von Trump und wirft Kolumbiens Präsident Petro seit Längerem vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel in der Region zu unternehmen. Kolumbien ist einer der größten Kokain-Produzenten weltweit.