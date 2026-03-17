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„Sie bombardieren uns“

Ecuador soll Ziele in Kolumbien angegriffen haben

Außenpolitik
17.03.2026 12:11
Luftwaffe in Ecuador
Luftwaffe in Ecuador(Bild: AP/Cesar Munoz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Militär Ecuadors soll Ziele im Süden Kolumbiens aus der Luft angegriffen haben. „Sie bombardieren uns“, sagte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Montag (Ortszeit). Er warte nun auf die Ergebnisse einer Untersuchung, um „einen Krieg zu verhindern“.

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Ecuador hat am Sonntag mit US-Unterstützung einen Einsatz zur Bekämpfung des Drogenschmuggels in Kolumbien begonnen, der zwei Wochen dauern soll. US-Präsident Donald Trump hatte eine Allianz von 17 Ländern zusammengetrommelt, um gemeinsam gegen Drogenkartelle vorzugehen.

Der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa gilt als enger Verbündeter von Trump und wirft Kolumbiens Präsident Petro seit Längerem vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel in der Region zu unternehmen. Kolumbien ist einer der größten Kokain-Produzenten weltweit.

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„Wollen keinen Krieg“
Petro machte zunächst keine näheren Angaben zu dem Militäreinsatz, außer dass Ziele aus der Luft attackiert werden würden. „Ich habe Trump gebeten, den Präsidenten Ecuadors anzurufen. Wir wollen keinen Krieg“, sagte er bei einer Kabinettssitzung. In der Vergangenheit hatte er sich immer wieder einen Schlagabtausch mit dem US-Präsidenten geliefert, ein Besuch im Weißen Haus im vergangenen Monat verlief aber überraschend harmonisch.

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