Gustavo Petro hat jetzt „Verbindung zu Trump“

Kritikerinnen und Kritiker sagten, dass faktisch alles beim Alten bleibe. So stehe Petro nach seinem Besuch im Weißen Haus weiter auf der Sanktionsliste der USA und könne nach dem Ende der Präsidentschaft nicht einmal ein Bankkonto in Kolumbien eröffnen. Für Erheiterung und Gesprächsstoff in den sozialen Medien sorgte, dass Petro eine ikonische Mütze von Trump mit der Aufschrift „Make America Great Again“ erhalten hatte. Er ergänzte den berühmten Schriftzug eigenhändig um ein „s“. Es gehe schließlich um den gesamten Kontinent Amerikas. „Ich habe Donald Trump einen Wandel in der Mode vorgeschlagen: ein ‘S‘ an Amerika hinzuzufügen“, kommentierte der kolumbianische Staatschef.