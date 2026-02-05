Gustavo Petro hat jetzt „Verbindung zu Trump“

Überraschende Wende nach einem Treffen im Weißen Haus: Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat gesagt, der Zusammenkunft mit US-Präsident Donald Trump „neun von zehn möglichen Punkten“ zu vergeben. Man habe sich auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt, um gegen bewaffnete Gruppen in Venezuela und den Drogenhandel in Kolumbien vorzugehen.
Bisher herrschte großteils der Eindruck, die beiden Staatschefs seien miteinander verfeindet. Seit Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr hatten sich der Republikaner und Petro heftige Wortgefechte auf der Plattform X geliefert. Trump hatte dem linken Präsidenten Kolumbiens unter anderem vorgeworfen, den Drogenhandel in seinem Land zu unterstützen. Er hatte gar gesagt, eine „militärische Operation“ erwogen zu haben. Das klinge für ihn gut. Petro hatte wiederum das militärische Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen das Nachbarland Venezuela kritisiert. Über ihn würden viele Lügen erfunden.
Vor dem Treffen in Washington herrschte daher bei vielen Menschen in Kolumbien Nervosität. Analystinnen und Analysten prognostizierten etwa eine öffentliche Herabsetzung Petros durch Trump und einen totalen Kontrollverlust. Doch die Skepsis war offenbar nicht berechtigt: Petro sagte nach dem Treffen, dass es Gemeinsamkeiten zwischen Trump und ihm gebe. Beide hätten Attentate überlebt. Dadurch sei man ins Gespräch gekommen. „Wir sind sehr gut miteinander ausgekommen“, sagte auch der US-Präsident.
Gemeinsamer Kampf gegen Drogenhandel
Laut Petro einigten sich die beiden Politiker darauf, enger militärisch zusammenzuarbeiten, um gegen bewaffnete Gruppen in Venezuela vorzugehen. Gleichzeitig soll die kolumbianische Polizei verstärkt gegen den Drogenhandel kämpfen. Der Präsident will zum Beispiel auf die freiwillige Vernichtung illegaler Kulturen durch Landwirtinnen und Landwirte setzen. Beschlossen wurde darüber hinaus, dass der kolumbianische Staatskonzern Ecopetrol beim Wiederaufbau des venezolanischen Energiesektors helfen soll. Saubere Energie soll über bestehende Netze nach Venezuela geliefert werden.
Hier sehen Sie ein Bild von dem Geschenk Trumps:
Kritikerinnen und Kritiker sagten, dass faktisch alles beim Alten bleibe. So stehe Petro nach seinem Besuch im Weißen Haus weiter auf der Sanktionsliste der USA und könne nach dem Ende der Präsidentschaft nicht einmal ein Bankkonto in Kolumbien eröffnen. Für Erheiterung und Gesprächsstoff in den sozialen Medien sorgte, dass Petro eine ikonische Mütze von Trump mit der Aufschrift „Make America Great Again“ erhalten hatte. Er ergänzte den berühmten Schriftzug eigenhändig um ein „s“. Es gehe schließlich um den gesamten Kontinent Amerikas. „Ich habe Donald Trump einen Wandel in der Mode vorgeschlagen: ein ‘S‘ an Amerika hinzuzufügen“, kommentierte der kolumbianische Staatschef.
