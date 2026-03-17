Wöginger: „Kein Druck aus der ÖVP Oberösterreich“

Konkret sagte Wöginger am Dienstagvormittag in Linz vor Gericht, es habe „keinen Druck aus Kreisen der ÖVP Oberösterreich“ gegeben. Der Klubobmann bestritt insbesondere, Einfluss auf die Besetzung eines Spitzenpostens im Finanzamt Braunau genommen zu haben. Er habe dem jetzigen Kronzeugen der Anklage Thomas Schmid früher „nie einen Befehl gegeben“ und lediglich ein Anliegen aus einem Sprechtag weitergeleitet. Dieses sei zur Prüfung an das Finanzministerium gegangen, mehr nicht. Gegenteilige Darstellungen erklärte Wöginger mit einer „subjektiven Interpretation“ Schmids, nicht mit den tatsächlichen Abläufen.