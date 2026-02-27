Spitzenbeamter wurde über acht Stunden befragt

SMS war ein Fehler

Die inkriminierte SMS an Schmid („Hi! mit bauchweh- aber:“ ergänzt mit einem Daumen-hoch-Emoji) habe er schnell geschrieben. „Durch eine unglücklich gewählte Wortwahl dürfte bei Mag. Schmid ein falscher Eindruck entstanden sein. Er dürfte angenommen haben, dass ich ihm geholfen habe, den Bürgermeister in eine Führungsfunktion zu bringen. Was nicht der Fall war. Ich habe mich aber dazu hinreißen lassen, Mag. Schmid in dem Glauben zu lassen. Das war ein Fehler. Aber mein einziger Fehler. Ich weise die erhobenen Vorwürfe ganz entschieden zurück.“