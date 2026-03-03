Postenschacher-Affäre: Heute wird Wöginger befragt

Vor dem Landesgericht Linz steht Wöginger gemeinsam mit zwei Finanzbeamten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihnen vor, einen ÖVP-Bürgermeister parteipolitisch begünstigt und in den Vorstand des Finanzamts Braunau gehievt zu haben. Wöginger gilt laut Anklage als Quelle der Intervention und wird als Bestimmungstäter geführt. Alle drei Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.