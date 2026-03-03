Postenschacher-Affäre: Heute wird Wöginger befragt

Im Prozess um die „Postenschacher“-Affäre steht heute ein zentraler Moment an: ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird erstmals persönlich vor Gericht aussagen. Seine Aussagen werden mit Spannung erwartet, gilt er laut Anklage doch als Schlüsselfigur der mutmaßlichen Intervention.
Vor dem Landesgericht Linz steht Wöginger gemeinsam mit zwei Finanzbeamten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihnen vor, einen ÖVP-Bürgermeister parteipolitisch begünstigt und in den Vorstand des Finanzamts Braunau gehievt zu haben. Wöginger gilt laut Anklage als Quelle der Intervention und wird als Bestimmungstäter geführt. Alle drei Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.
Zu Beginn des Verhandlungstages wird zunächst der Zweitangeklagte weiter einvernommen. Der Personalvertreter war Mitglied der Hearingkommission, vor der sich die Bewerber um den Posten präsentieren mussten. Laut Anklage soll er auf Zuruf des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, den Bürgermeister bei der Bewertung bevorzugt haben.
Anschließend ist Wöginger an der Reihe. Beim vergangenen Prozesstag war er entschuldigt. Heute muss er sich den Fragen des Gerichts stellen – erstmals persönlich im laufenden Verfahren. Das Gericht befragt die Angeklagten getrennt, um sich ein genaues Bild von den Abläufen zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.