Sie wollte nur gut riechen. Ein Spritzer Parfüm auf das Handgelenk, nichts Ungewöhnliches. Wenige Stunden später war Dawn Sturgess tot. Sieben Jahre nach dem Nowitschok-Anschlag von Salisbury kommt eine britische Untersuchung zu einem klaren Urteil: Der russische Präsident Wladimir Putin trägt die moralische Verantwortung für ihren Tod.