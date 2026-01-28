Ex-Spitzenbeamter Peterlik ab März vor Gericht

Auch Ott vor Gericht

Der ehemalige Chefinspektor im BVT steht seit vergangener Woche ebenfalls vor Gericht. Ihm werden Amtsmissbrauch und Spionage für Russland vorgeworfen. Ott soll Peterlik außerdem im Jahr 2019 personenbezogene Daten von Beamtinnen und Beamten des BVT mitgeteilt haben, die er mit der Erstellung des Ibiza-Videos in Zusammenhang brachte. Nun könnten sich die beiden im Landesgericht treffen: Für den Prozess gegen Peterlik sind der 19. und 20. März vorgesehen, am 19. ist auch ein Verhandlungstag gegen Ott.