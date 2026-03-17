Jane Fonda stänkert wegen Oscar-Tribut für Redford

Bei ihrem Tribut bei den Academy-Awards sang sie kurz eine seltene Live-Version des gleichnamigen Songs, ehe sie über ihren Co-Star von damals schwärmte: „Er war ein brillanter und subtiler Schauspieler. Wir hatten eine tolle Zeit beim Dreh, weil wir nie ganz wussten, was der andere in der jeweiligen Szene als Nächstes tun würde.“