Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Warum die Streisand?“

Jane Fonda stänkert wegen Oscar-Tribut für Redford

Society International
17.03.2026 08:12
Barbra Streisand erinnerte sich bei der Oscar-Gala an den im letzten Jahr verstorbenen Robert ...
Barbra Streisand erinnerte sich bei der Oscar-Gala an den im letzten Jahr verstorbenen Robert Redford – ganz zum Ärger von Jane Fonda!(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Auch eine Hollywood-Diva ist vor Eifersucht nicht gefeit. Barbra Streisand hatte bei den Oscars ein überraschendes Auftritts-Comeback gegeben – bei einer Ehrung für den im September 2025 verstorbenen Robert Redford. Das kam bei einer anderen Hollywood-Legende allerdings weniger gut an ...

0 Kommentare

„Ich würde gerne mal wissen, warum die Streisand das für Redford machen durfte“, verkündete Jane Fonda bei einer Afterparty ins Mikrofon von „Entertainment Tonight“.

Fonda „immer schon total verliebt“ in Redford
Die 88-Jährige erinnerte daran, dass Babs „nur einen einzigen Film mit Bob gemacht hat, ich aber vier“. Weshalb Fonda der Meinung ist, dass sie die bessere Wahl gewesen wäre, „weil ich mehr zu sagen habe!“

Jane Fonda war sauer, dass nicht sie bei den Oscars Robert Redford ehren durfte.
Jane Fonda war sauer, dass nicht sie bei den Oscars Robert Redford ehren durfte.(Bild: AP/Evan Agostini)

Mit einem Kichern gestand die Oscar-Gewinnerin dann sogar ein: „Ich war immer schon total verliebt in ihn – er ist der schönste Mensch mit den wundervollsten Werten gewesen!“

Und obendrein noch ein Mann, der die Filmindustrie verbessert habe: „Er hat so viel für das Kino getan, insbesondere für Filme außerhalb des Studio-Systems.“

Der Oscar-Tribut für Robert Redford rührte viele zu Tränen. Nur Jane Fonda nicht.
Der Oscar-Tribut für Robert Redford rührte viele zu Tränen. Nur Jane Fonda nicht.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Streisand sang Film-Song zu Ehren von Redford
Streisand stand zusammen mit Redford in dem von Sydney Pollack inszenierten Liebesdrama „The Way We Were“ (deutscher Titel: „So wie wir waren“) aus dem Jahr 1973 vor der Kamera.

Lesen Sie auch:
Jessie Buckley dankte der Academy mit einer berührenden Rede – und erinnerte dabei liebevoll an ...
Oscar-Nacht 2026
Anderson, Jordan und Buckley die großen Sieger!
16.03.2026
Plan mit sexy Frauen
Jane Fonda denkt nachts im Bett an Donald Trump
18.02.2026

Bei ihrem Tribut bei den Academy-Awards sang sie kurz eine seltene Live-Version des gleichnamigen Songs, ehe sie über ihren Co-Star von damals schwärmte: „Er war ein brillanter und subtiler Schauspieler. Wir hatten eine tolle Zeit beim Dreh, weil wir nie ganz wussten, was der andere in der jeweiligen Szene als Nächstes tun würde.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.03.2026 08:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.601 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
142.009 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.811 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1445 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
940 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Society International
„Warum die Streisand?“
Jane Fonda stänkert wegen Oscar-Tribut für Redford
„Wirklich traurig“
Sarah Michelle Gellar: „Buffy“-Neuauflage abgesagt
Keine Couch frei!
Priscilla Presley räumt mit Gerücht um Fergie auf
Machte „Privatbesuch“
Deshalb verpasste Sean Penn die Oscarverleihung
Michael B. Jordan
Nach Oscar-Gewinn: Star holt sich erstmal Burger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf