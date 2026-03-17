Jane Fonda stänkert wegen Oscar-Tribut für Redford

Auch eine Hollywood-Diva ist vor Eifersucht nicht gefeit. Barbra Streisand hatte bei den Oscars ein überraschendes Auftritts-Comeback gegeben – bei einer Ehrung für den im September 2025 verstorbenen Robert Redford. Das kam bei einer anderen Hollywood-Legende allerdings weniger gut an ...
„Ich würde gerne mal wissen, warum die Streisand das für Redford machen durfte“, verkündete Jane Fonda bei einer Afterparty ins Mikrofon von „Entertainment Tonight“.
Fonda „immer schon total verliebt“ in Redford
Die 88-Jährige erinnerte daran, dass Babs „nur einen einzigen Film mit Bob gemacht hat, ich aber vier“. Weshalb Fonda der Meinung ist, dass sie die bessere Wahl gewesen wäre, „weil ich mehr zu sagen habe!“
Mit einem Kichern gestand die Oscar-Gewinnerin dann sogar ein: „Ich war immer schon total verliebt in ihn – er ist der schönste Mensch mit den wundervollsten Werten gewesen!“
Und obendrein noch ein Mann, der die Filmindustrie verbessert habe: „Er hat so viel für das Kino getan, insbesondere für Filme außerhalb des Studio-Systems.“
Streisand sang Film-Song zu Ehren von Redford
Streisand stand zusammen mit Redford in dem von Sydney Pollack inszenierten Liebesdrama „The Way We Were“ (deutscher Titel: „So wie wir waren“) aus dem Jahr 1973 vor der Kamera.
Bei ihrem Tribut bei den Academy-Awards sang sie kurz eine seltene Live-Version des gleichnamigen Songs, ehe sie über ihren Co-Star von damals schwärmte: „Er war ein brillanter und subtiler Schauspieler. Wir hatten eine tolle Zeit beim Dreh, weil wir nie ganz wussten, was der andere in der jeweiligen Szene als Nächstes tun würde.“
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