Westliche Staaten kritisieren Israels Kriegspläne

Fünf westliche Staaten haben Israel zum Verzicht auf eine großangelegte Bodenoffensive im Libanon aufgerufen. Es darf bezweifelt werden, dass sich die israelische Führung davon beeindrucken lässt.
„Eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen. Dies gilt es abzuwenden“, hieß es Montagabend in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und Großbritanniens.
Unterdessen kündigte ein israelischer Militärsprecher an, den Einsatz von Bodentruppen im Süden des Libanon auszuweiten. Die Armee mobilisiere weitere Reservisten, sagte Sprecher Effie Defrin. Gegenwärtig seien bereits mehr als 100.000 Reservesoldaten an allen Fronten im Einsatz.
Nach Vereinbarung einer Waffenruhe nach einem einjährigen Krieg mit der libanesischen Hisbollah-Miliz im November 2024 hatte die israelische Armee sich zunächst zurückgezogen. In fünf Posten im Südlibanon blieben jedoch weiterhin Truppen stationiert. Nach Beginn der Raketenangriffe der Hisbollah nach Beginn des Iran-Kriegs habe Israel weitere 15 Positionen im Südlibanon eingenommen, sagte Defrin.
Bodentruppen bereits im Libanon
„Wir haben im Norden die Truppen verstärkt und werden den Einsatz in den kommenden Tagen vertiefen“, sagte er. Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen bereits „begrenzte und gezielte Bodeneinsätze“ im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen.
Ziel seien aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz. Es sei die Intention, die Einwohner des Nordens vor den Hisbollah-Angriffen zu schützen. Im Libanon besteht die generelle Sorge einer großangelegten Bodeninvasion Israels mit anschließender Besatzung im Süden des Landes.
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