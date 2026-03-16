Trump: „Wissen nicht, ob Oberster Führer tot ist“

„Krieg mit voller Kraft fortsetzen“

Präsident Donald Trump hat am Montag zudem erklärt, dass der Militäreinsatz der USA gegen den Iran in den vergangenen Tagen „mit voller Kraft“ fortgesetzt worden ist. Die USA hätten seit Kriegsbeginn mehr als 7.000 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen, sagte er. Der iranische Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Ali Larijani, kündigte unterdessen an, dass Teheran seinen Widerstand gegen die USA und Israel fortsetzen wolle.