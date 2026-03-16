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Spekuliert über Iran

Trump: „Wissen nicht, ob Oberster Führer tot ist“

Außenpolitik
16.03.2026 18:43
Trump: „Wissen nicht, ob er noch lebt.“
Trump: „Wissen nicht, ob er noch lebt.“(Bild: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Präsident spekulierte neuerdings über den Gesundheitszustand des Oberhaupts des Irans. Er sei sich nicht sicher, ob Khamenei überhaupt noch lebe, so Trump.

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 US-Präsident Donald Trump hat Montagabend bei einer Veranstaltung im Weißen Haus gesagt, es sei unklar, ob das geistliche Oberhaupt des Irans, Mojtaba Khamenei, noch am Leben ist. Einige Leute sagten, Khamenei sei tot, andere sagten, er sei schwer verletzt.

Trump rudert zurück
Mit seiner neuen Aussage scheint er wieder etwas zurückzurudern: Erst kürzlich meinte Trump, er glaube, dass das iranische Oberhaupt bereits tot sei. Er habe den Iran bereits „führerlos“ gesehen. 

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Trump leicht verwirrt
Der US-Präsident fügte hinzu, man wisse zudem nicht, wer gegenwärtig für den Iran spreche. Er denke aber, dass Teheran ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs anstrebe. An den Einsatz von Nuklearwaffen durch Israel glaube er nicht.

„Krieg mit voller Kraft fortsetzen“
Präsident Donald Trump hat am Montag zudem erklärt, dass der Militäreinsatz der USA gegen den Iran in den vergangenen Tagen „mit voller Kraft“ fortgesetzt worden ist. Die USA hätten seit Kriegsbeginn mehr als 7.000 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen, sagte er. Der iranische Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Ali Larijani, kündigte unterdessen an, dass Teheran seinen Widerstand gegen die USA und Israel fortsetzen wolle.

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